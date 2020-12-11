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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
Oplaadglas
USB-reisoplader
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*
Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.
4.3
van 5
3246
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
HeleenR
11/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Hele fijne en gebruiksvriendelijke tandenborstel
Het is een hele mooie en elegante tandenborstel. Prima instructie boekje. Het enige wat ik niet voor elkaar krijg is het koppelen aan de app.
Voordelen
Fijne, mooie en gebruiksvriendelijke tandenborstel
Nadelen
Niet te koppelen aan de app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
EC14
11/04/2019
Nederland
Heel fijn in gebruik
Handig, doeltreffend in gebruik en ook heel elegante, vrouwelijke tandenborstel :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel
Lau1
12/02/2019
Nederland
Zeer goede tandenborstel
Maakt het gebit bijzonder goed schoon. Bovendien makkelijk om op reis mee te nemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand