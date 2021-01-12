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  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonische, elektrische tandenborstel

HX9112/02

4.4
| (575) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Buitengewone reiniging tussen de tanden
De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden*

Buitengewone reiniging tussen de tanden

  • 3 poetsstanden, 3 sterktes

  • 2 opzetborstels

  • Met druksensor

Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*

Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*

Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.

Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Met FlexCare Platinum kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3 poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor optimaal dagelijks reinigen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

575

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

12/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

poetsen als een malle!

met deze borstel voel je dat je poetst, masseren van je tandvlees; heel fijn!

Voordelen

lange batterij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

29/09/2016

Nederland

Nederland

Een heel prettige elektrische tandenborstel

Ik vind het resultaat en het mondgevoel van deze tandenborstel heel erg prettig en goed. Voelt als prettig schoon gepoetste tanden. De tandenborstel voelt fijn aan en de accu gaat lang mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

10/08/2016

Nederland

Nederland

poetst uitstekend en heeft voldoende instellingen

[Employee of philipsglobal] Ik heb meerdere sonic tandenborstels gebruikt (stuk na ca 2 jaar) maar deze ziet er degelijker uit en heeft voldoende instellingen. Inderdaad snel wittere tanden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

  2. Vergeleken met een gewone tandenborstel