Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HX9042/07
HX9392/40
HX9395/88R1
HX9382/36R1
HX6762/35
HX9312/04
HX9394/92
HX9398/20
2 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Grondigste reiniging
Onze AdaptiveClean-opzetborstel is de enige elektrische opzetborstel die de unieke vorm van uw tanden en tandvlees volgt. Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijden passen de borstelharen van de opzetborstel zich aan de vorm van elk tandoppervlak aan. De borstel bereikt tot wel 4 keer meer oppervlak* en verwijdert tot 10 keer meer tandplak** langs het tandvlees en tussen de tanden. Zelfs de moeilijk bereikbare plekken worden grondig gereinigd op een manier die zacht is voor het tandvlees.
Met een AdaptiveClean-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw sonische tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de opzetborstel eventuele overmatige druk. Het zachte weefsel rond uw tandvlees wordt zelfs beschermd als u te hard poetst.
Onze meest innovatieve opzetborstel is ook onze meest grondig reinigende opzetborstel ooit. Dankzij de flexibele vorm kan de AdaptiveClean-opzetborstel tot wel 10 keer meer tandplak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken. De beweging van de opzetborstel is speciaal ontworpen om de dynamische reiniging van uw Philips sonische tandenborstel te verbeteren. Hoe u ook poetst, u krijgt een zichtbaar en voelbaar schoon resultaat.
3.9
van 5
28
Reviews & awards
badce
26/02/2019
Nederland
uitstekend product
voldoet aan wat het moet doen namelijk intensief reinigen
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels
David27
12/01/2016
Nederland
prettig opzetstuk, vooral door rubbere achterkant
[Employee of philipsglobal] door de jaren heen verschillende borstels gebruikt (diamond clean, pro result) en deze veruit als prettigst ervaren. Dit komt met name door de grote van het opzetstuk en de zachte achterkant. Hierdoor voelt het niet a-relaxt op het moment dat je borstel met zijn achterkant tikt tegen een andere tand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standaard sonische opzetborstels
Togedo
22/02/2018
Deutschland
Geverifieerde koper
Ich bin sehr zufrieden damit!
Wir sind zu dritt und jeder ist mit der Zahnreinigung hoch zufrieden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
In vergelijking met een DiamondClean-opzetborstel
dan een handtandenborstel