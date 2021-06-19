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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 poetsstanden
6 aanpasbare instellingen
1 opzetborstel
Deze Philips Sonicare-tandenborstel verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.
DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels van Philips Sonicare voor wittere tanden, hebben ruitvormige, medium harde borstelharen die op een effectieve en veilige manier tandplak verwijderen. Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt voor een uitzonderlijk schoon resultaat en wittere tanden dan een gewone tandenborstel.
2 minuten Clean-modus biedt de ultieme tandplakverwijdering (door tandheelkundigen aanbevolen poetstijd). White-modus verwijdert oppervlaktevlekken, polijst tanden en maakt ze witter. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.
4.1
van 5
251
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
4bergen
19/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Beter laat dan nooit
Poetsbewegingen, frequentie geven een goed poets resultaat. Tandvlees wordt ook goed gereinigd bij de tandhals, zonder het tandvlees overmatig te belasten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Willl
13/02/2018
Nederland
Goed product
De elektrische tandenbiorstel werkt naar behoren en als verwacht. Groot nadeel : Veel onduidelijkheid over type-, model-,handelsnummer en de vermelding daarvan.
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Grindl
21/02/2018
België
Geverifieerde koper
De beste elektrische tandenborstel
Overgeschakeld naar Philips Sonicare na jarenlang gebruik met roterende borstels. De sonische trillingen zijn veel zachter en dus beter voor mijn tandvlees en met de miniborsteltjes kom ik overal grondig bij. Zeer tevreden met mijn keuze.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand