Wat ontzettend vervelend om te lezen dat uw Airfloss binnen 5 dagen kapot was. Dit is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Gelukkig is uw handelaar zo vriendelijk geweest om het apparaat voor u om te ruilen! Ik wens u veel gebruikersplezier met het nieuwe apparaat. Mocht u in het vervolg nog problemen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze klantenservice. U kunt hun bereiken op 0900 202 11 77 (0,10 c p/m) van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur.