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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX8111/12
Oplaadbaar
met 1 spuitkop
De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen
U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.
Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.
3.7
van 5
774
Reviews & awards
Rich8
05/11/2014
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend apparaat
ik hoop echter dat de Sonicare Airfloss het blijft doen. De vorige is 1 x vervangen en vervolgens ook defect geraakt binnen 2 jaar!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
floss47
12/02/2014
Nederland
geweldig fijn apparaat.
Het is echt een aanvulling op je tandenborstel. Het geeft een lekker fris gevoel als je het met mondwater vult, en tussendoor ook nog even gebruikt. Ga hem heel vaak gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Jandepostduif
09/11/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Makkelijk in gebruik en snel
Het werkt wel goed en erg gemakkelijk . Min puntje is het water elke keer bijvullen en 6 x drukken voor dat de druk weer goed is. het zou makkelijk dat er meer water in zou kunnen dit vind ik vervelend aan dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8111/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Vergeleken met een gewone tandenborstel