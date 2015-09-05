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Niet meer leverbaar
2 stuks
Compact formaat
Vast te draaien
Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel dat op natuurlijke wijze aansluit op de vorm van uw tanden voor een grondige poetsbeurt.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
De Philips Sonicare E-Series-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te schroeven en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.
4.6
van 5
14
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
ms1411
23/04/2013
Nederland
fijne borstel
Ik vind deze borstel ontzettend fijn omdat hij zo klein is. Je komt overal met deze kleine borstelkop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels