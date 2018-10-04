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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
2 handvatten
UV-opzetborstelreiniger
Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.
De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.
4.3
van 5
840
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
sylvia111
04/10/2018
Nederland
Design maar 4 sterren - met reden
Fijne tandenborstel, maar..... Ik heb er eentje gekocht met 2 handvatten en opzetborstels. Deze zijn identiek aan elkaar, dus moeilijk uit elkaar te houden. Een belletje met het servicecenter leerde mij dat Philips geen kleurenringetjes meer levert bij de opzetborstels. Heel bijzonder. Ik moet er niet aan denken dat een gezinslid per ongeluk mijn tandenborstel gebruikt! Daarom maar 4 sterren voor het design.
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Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/35 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/35 Sonische, elektrische tandenborstel
wilempie
06/04/2017
Nederland
De sonicare is een prima tandeborstel
Deze tandenborstel is een prima apparaat. Maakt het gebit prima en goed schoon. Vooral het ontsmetting kasje doet het prima. Het apparaat ligt goed in de hand en de trillingen worden goed overgebracht op de borstel. Ook de vele verschillende standen van trillen gaat goed.
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Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Peet
01/08/2016
Nederland
Fijne tandenborstel die een goede reininging geeft bij mijn zeer gevoelige tanden,
Een fijne tandenborstel die goed is bij zeer gevoelige tanden. Helaas heb ik nu alweer mijn derde borstel kapot net buiten de garantietermijn. Daar is deze borstel eigenlijk te duur voor. Vraag mij nu af of ik nog wel een Philips borstel moet aanschaffen.
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Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand