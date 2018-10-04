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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Superieure reiniging tussen de tanden
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  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
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  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden
  • Superieure reiniging tussen de tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare+Sonische, elektrische tandenborstel

HX6972/35

4.3
| (840) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Superieure reiniging tussen de tanden
De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een optimale verzorging van uw tandvlees. Gezonder tandvlees na slechts 2 weken.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

Superieure reiniging tussen de tanden

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • 2 handvatten

  • UV-opzetborstelreiniger

Ontworpen voor een diepere en grondigere reiniging

Ontworpen voor een diepere en grondigere reiniging

Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.

Vijf verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

Vijf verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

840

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

04/10/2018

Nederland

Nederland

Design maar 4 sterren - met reden

Fijne tandenborstel, maar..... Ik heb er eentje gekocht met 2 handvatten en opzetborstels. Deze zijn identiek aan elkaar, dus moeilijk uit elkaar te houden. Een belletje met het servicecenter leerde mij dat Philips geen kleurenringetjes meer levert bij de opzetborstels. Heel bijzonder. Ik moet er niet aan denken dat een gezinslid per ongeluk mijn tandenborstel gebruikt! Daarom maar 4 sterren voor het design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/35 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/35 Sonische, elektrische tandenborstel

06/04/2017

Nederland

Nederland

De sonicare is een prima tandeborstel

Deze tandenborstel is een prima apparaat. Maakt het gebit prima en goed schoon. Vooral het ontsmetting kasje doet het prima. Het apparaat ligt goed in de hand en de trillingen worden goed overgebracht op de borstel. Ook de vele verschillende standen van trillen gaat goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

01/08/2016

Nederland

Nederland

Fijne tandenborstel die een goede reininging geeft bij mijn zeer gevoelige tanden,

Een fijne tandenborstel die goed is bij zeer gevoelige tanden. Helaas heb ik nu alweer mijn derde borstel kapot net buiten de garantietermijn. Daar is deze borstel eigenlijk te duur voor. Vraag mij nu af of ik nog wel een Philips borstel moet aanschaffen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6972/03 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand