Ik poets nu zo twee jaar met dit apparaat. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Mijn tanden zijn goed schoon en geen irritaties aan het tandvlees. Een opgeladen batterij gaat vrij lang mee en het apparaat is makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde etui op vakantie. Echter heb ik wel wat pech gehad. Mijn eerste apparaat ging na bijna een jaar kapot en deed helemaal niets meer. Door de klantenservice werd direct een nieuwe opgestuurd, klasse. Bij mijn huidig apparaat gaat nu het rubber aan de onderzijde helemaal verpulveren met als resultaat dat het apparaat er niet zo mooi meer uit ziet. Wordt waarschijnlijk veroorzaakt door oplader waar je het apparaat op zet. Ondanks de mankementen kan ik het apparaat wel aanbevelen.