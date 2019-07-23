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Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.
De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.
Prijzen
4.3
van 5
231
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Marco010
23/07/2019
Nederland
Zeer tevreden maar met mankementen
Ik poets nu zo twee jaar met dit apparaat. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Mijn tanden zijn goed schoon en geen irritaties aan het tandvlees. Een opgeladen batterij gaat vrij lang mee en het apparaat is makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde etui op vakantie. Echter heb ik wel wat pech gehad. Mijn eerste apparaat ging na bijna een jaar kapot en deed helemaal niets meer. Door de klantenservice werd direct een nieuwe opgestuurd, klasse. Bij mijn huidig apparaat gaat nu het rubber aan de onderzijde helemaal verpulveren met als resultaat dat het apparaat er niet zo mooi meer uit ziet. Wordt waarschijnlijk veroorzaakt door oplader waar je het apparaat op zet. Ondanks de mankementen kan ik het apparaat wel aanbevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
willemke
23/07/2018
Nederland
Geweldig product
Had al een oudere tandenborstel van Philips , deze vervangen, doet het geweldig, glanzend en schone tanden zonder moeite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
joop99
11/04/2018
Nederland
Prima product
Werk goed, wacht alleen nog steeds op de kortingscode van 25% voor opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/06 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand