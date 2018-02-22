Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6921/02
5 poetsstanden
1 opzetborstel
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
3.6
van 5
14
Reviews & awards
adriano46
22/02/2018
Nederland
Geverifieerde koper
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Aikootje
22/02/2018
Nederland
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
ria01
09/10/2011
Nederland
goed
vind hem goed tanden worden lekker glad heb een fris gevoel na tanden poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
E coli, S. mutans en Herpes simplex
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand