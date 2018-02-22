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  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging
  • Complete tandvleesverzorging

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare+Sonische, elektrische tandenborstel

HX6921/02

3.6
| (14) Reviews & awards
Complete tandvleesverzorging
De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een optimale verzorging van uw tandvlees. Gezonder tandvlees na slechts 2 weken.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

Complete tandvleesverzorging

  • 5 poetsstanden

  • 1 opzetborstel

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie

Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

14

Reviews & awards

2

22/02/2018

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

poets subliem

sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

22/02/2018

Nederland

Nederland

poets subliem

sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed

vind hem goed tanden worden lekker glad heb een fris gevoel na tanden poetsen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. E coli, S. mutans en Herpes simplex

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand