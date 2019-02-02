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Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.
4.1
van 5
489
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Chris2001
02/02/2019
Nederland
Geverifieerde koper
na elke poetsactie een frisse mond
Heb de tandenborstel nu 2 maanden in gebruik en het bevalt goed. Moest in het begin even wennen aan de intensiteit van het poetsen maar al snel merkte ik heb dat de tanden en kiezen schoner zijn en ook het tandvlees voelt beter(massage). Een prima apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Chris2001
02/02/2019
Nederland
na elke poetsactie een frisse mond
Heb de tandenborstel nu 2 maanden in gebruik en het bevalt goed. Moest in het begin even wennen aan de intensiteit van het poetsen maar al snel merkte ik heb dat de tanden en kiezen schoner zijn en ook het tandvlees voelt beter(massage). Een prima apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/33 Sonische, elektrische tandenborstel
Ria1806
17/05/2018
Nederland
Voldoet aan alle verwachtingen
Beter dan mijn vorige borstel en heel makkelijk in gebruik. Accu is prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/59 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6971/59 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.