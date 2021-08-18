Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
1 opzetborstel
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.
4.2
van 5
723
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Mike004
18/08/2021
Nederland
Erg blij mee
Erg fijne tandenborstel blij dat ik overgestapt ben.
Voordelen
Poetst heerlijk schoon
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6712/43 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6712/43 Sonische, elektrische tandenborstel
Marinavn67
03/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
De borstel poetst fantastisch!
De borstel heeft fijne haartjes waardoor het alle plekken op mijn tanden raakt. Na het poetsen voelen mijn tanden heerlijk schoon aan
Voordelen
Fijne haartjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
02/05/2020
Nederland
Prima Tandeborstel
Apparaat doet wat het moet doen. Accu gaat bij mij meer dan een week mee. Ik hoef de oplader niet mee op korte reizen.
Voordelen
Vormgeving en accuduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite HX6711/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel