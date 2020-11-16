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Niet meer leverbaar
1 poetsstand
3 intensiteitinstellingen
1 opzetborstel
Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)
Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken
Met drie aanpasbare intensiteitsinstellingen (laag, gemiddeld en hoog) kunt u de juiste sterkte kiezen om te garanderen dat poetsen langs het tandvlees aangenaam is. Na 1,5 seconde poetsen drukt u twee keer op de knop om te wisselen van stand. Eenmaal om te pauzeren en de tweede keer om te wisselen.
4.4
van 5
41
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Rige
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed
Bevalt veel beter dan andere merken en minder problemen bij de tandarts
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush
SissiA
17/01/2021
France
1re brosse électrique de ma vie. Super produit !
Pour un premier produit de ce type, je ne m'attendais pas à une telle qualité et une telle efficacité. J'en suis très contente. Brossage de haut en bas et sur les côtés et en arrière d'une rare efficacité. J'ai définitivement abandonné ma brosse à dents manuelle. RAS ! Top !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Golfotdi
01/05/2020
España
Geverifieerde koper
Muy buen producto
Gran batería, bonito diseño y funcional, con estuche para transporte
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Cepillo dental eléctrico sónico
dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand