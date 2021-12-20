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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
1 poetsstand
2 opzetborstels
Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt
4.3
van 5
1094
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Yessyess
20/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
goed poetsen zonder moeite
Had een luxere versie met diverse standen. Deze had het na 5 jaar begeven. Aangezien ik toch maar 1 stand gebruikte deze aangeschaft. Poets goed, ligt lekker in de hand, relatief stil. Accu gaat lang mee. Ik poets 2x per dag, langer dan 2 minuten. Opladen 1x per 2,5-3 weken.
Voordelen
poetst goed, lange accu duur.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Tyson de hond
21/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tandenborstel
Een mooi ding om te poetsen lijk wel op een schuurmachine zo snel draai hij en goed schoon
Voordelen
Poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/02 Duopack - Sonische, elektrische tandenborstels
Tyson de hond
21/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Tanden borstel
Ik vind hem perfect werken de tandenborstel met poetsen
Voordelen
Goed schoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/45 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyClean HX6512/45 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel