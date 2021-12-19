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  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare 2 Series gum healthSonische, elektrische tandenborstel

HX6231/12

4.4
| (223) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
Een gebruiksvriendelijke elektrische tandenborstel die zorgt voor superieure tandplakverwijdering en tandvleesverzorging. Deze comfortabele borstel helpt de eerste tekenen van ontstoken tandvlees te voorkomen en verminderen
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

*Vergeleken met een handtandenborstel

Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand vergeleken met een gewone tandenborstel.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

223

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

19/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch.

Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.

Voordelen

Alles.

Nadelen

Geen.

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

13/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Elektrische tandenborstel.

Hele goede tandenborstel. Kan hem iedereen aanraden.

Voordelen

Ligt lekker in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel

22/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Simpel maar zeer effectief

Het is de meest simpele Philips sonicare 2 maar doet precies wat ik van een elektrische tandenborstel verwacht heb vele gehad ook de sonicare’s meest luxe uitvoering. Maar ik vindt dit de beste.

Voordelen

Simple maar daardoor zeer effectief.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand