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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
1 poetsstand
1 opzetborstel
Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)
Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken
Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand vergeleken met een gewone tandenborstel.
4.4
van 5
223
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Eric.
19/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch.
Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.
Voordelen
Alles.
Nadelen
Geen.
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Ojjo
13/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Elektrische tandenborstel.
Hele goede tandenborstel. Kan hem iedereen aanraden.
Voordelen
Ligt lekker in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel
Paak
22/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Simpel maar zeer effectief
Het is de meest simpele Philips sonicare 2 maar doet precies wat ik van een elektrische tandenborstel verwacht heb vele gehad ook de sonicare’s meest luxe uitvoering. Maar ik vindt dit de beste.
Voordelen
Simple maar daardoor zeer effectief.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand