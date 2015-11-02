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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Superieure reiniging. Wittere tanden.
  • Superieure reiniging. Wittere tanden.
  • Superieure reiniging. Wittere tanden.
  • Superieure reiniging. Wittere tanden.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanStandaard sonische opzetborstels

HX6064/62

4.5
| (103) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Superieure reiniging. Wittere tanden.
Vervangende opzetborstel voor Sonicare elektrische tandenborstel. De beste prestaties voor de reiniging van uw gebit en wittere tanden
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Opzetborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging. Wittere tanden.

  • 4 stuks

44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging

44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.

Ruitvormige borstelharen verwijderen tandplak

Ruitvormige borstelharen creëren meer schraapoppervlakken om tandplak te verwijderen.

Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

103

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Product doey het wat moet doen

Tandenborstel werkt plezierig en goed. De diverse opties zijn van belang bij het tandonderhoud

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

08/07/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De beste elektrische tandenborstel

De Philips Sonicare gebruiken we thuis al jaren na eerst een ander merk te hebben gebruikt. De Sonicare is absoluut superieur aan alle andere merken. Sinds kort hebben we de Sonicare diamondclean in huis en we zijn zeer enthousiast. Hij poetst zorgvuldiger dan de andere sonicares en daarnaast is het design prachtig en een aanwinst voor de badkamer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels

08/10/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

fantastische tandenborstel

Ik gebruik de Sonicare tandenborstel al jaren tot volle tevredenheid. De borsteltjes bestel ik rechtstreeks via de Philips website. Ik had bij de eerste bestelling twijfels welke borsteltjes ik moest bestellen, maar werd keurig geholpen door de klantenservice. Levering is binnen een redelijke termijn en keurig verpakt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

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