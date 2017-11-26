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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX680A
HX6807/35
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX680P
HX6803/64
HX684B
HX6850/64
HX960V
HX9611/19
HX960V
HX9690/08
HX6830/34
HX683A
HX6837/34
2 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Voor gevoelige tanden en tandvlees
Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft ultrazachte borstelharen voor een zachte, effectieve reiniging. Ook voorzien van speciaal zacht profiel voor een aangename poetsbeurt. Ook verkrijgbaar in compacter formaat voor precisiereiniging.
Het is klinisch bewezen dat onze Philips Sonicare Sensitive-opzetborstel voor superieure tandplakverwijdering zorgt, vergeleken met een normale tandenborstel.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
4.4
van 5
32
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Joan32
26/11/2017
Nederland
Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen
Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Voordelen
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Nadelen
Keine
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Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
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Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
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