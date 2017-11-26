Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produkttests kostenlos erhalten, möchte jedoch darauf hinweisen, dass Philips keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung nimmt. Bereits beim Auspacken der Bürstenköpfe fällt die hochwertige Verarbeitung der Bürsten auf. Ich habe das Produkt jetzt 5 Wochen lang getestet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bürstenköpfe entfernen Plaque sehr effizient und sind dennoch sanft zum Zahnfleisch. Man hat das Gefühl, dass dieses zusätzlich "durchmassiert" wird. Als zusätzlicher positiver Effekt ist zu erwähnen, dass meine Zähne strahlend weiß erscheinen. Das Ergebnis hat sich bereits nach ca. 2 Wochen eingestellt. Verfärbungen werden also zusätzlich beseitigt. Wichtig finde ich zudem die "Anzeigefunktion" der blauen Borsten. In ca. 6 Wochen sollten sich diese weiß verfärben und anschließend ausgetauscht werden. Insgesamt handelt es sich bei den Philips Sonicare S Sensitive Standard-Bürstenköpfen um ein sehr gelungenes Produkt, das ich künftig definitiv verwenden und weiterempfehlen werde.