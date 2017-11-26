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  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare SensitiveStandaard sonische opzetborstels

HX6052/05

4.4
| (32) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
De opzetborstel voor Philips Sonicare Sensitive-tandenborstels is ideaal voor mensen met gevoelige of pijnlijke tanden en gevoelig en pijnlijk tandvlees.
Bekijk alle voordelen
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Superieure reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees.

Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Voor gevoelige tanden en tandvlees

Innovatief borstelhaarontwerp verwijdert tandplak voorzichtig

Innovatief borstelhaarontwerp verwijdert tandplak voorzichtig

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft ultrazachte borstelharen voor een zachte, effectieve reiniging. Ook voorzien van speciaal zacht profiel voor een aangename poetsbeurt. Ook verkrijgbaar in compacter formaat voor precisiereiniging.

Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

Het is klinisch bewezen dat onze Philips Sonicare Sensitive-opzetborstel voor superieure tandplakverwijdering zorgt, vergeleken met een normale tandenborstel.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.4

van 5

32

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

26/11/2017

Nederland

Nederland

Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen

Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

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09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Voordelen

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Nadelen

Keine

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Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

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02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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