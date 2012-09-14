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2 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Kindvriendelijke reiniging
De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit kinderen vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor kinderen vanaf 4 jaar.
Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken aangenamer verlopen. Gegarandeerd betere controles of u krijgt uw geld terug.
Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.
4.8
van 5
26
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
tomszcz
14/09/2012
Nederland
dit product doet wat het beloofd
het is voor kinderen super fijn om te gebruiken vooral omdat de tandenborstel een timer heeft met piepjes waardoor ze weten dat ze een ander gedeelte van hun gebit moeten poetsen zodat de alle tanden aan de beurt komen. Sinds het gebruik van de tandenborstel hebben ze geen last meer van gaatjes en zijn hun tanden mooi wit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
annet69
14/09/2012
Nederland
Geverifieerde koper
dit product doet wat het beloofd
het is voor kinderen super fijn om te gebruiken vooral omdat de tandenborstel een timer heeft met piepjes waardoor ze weten dat ze een ander gedeelte van hun gebit moeten poetsen zodat de alle tanden aan de beurt komen. Sinds het gebruik van de tandenborstel hebben ze geen last meer van gaatjes en zijn hun tanden mooi wit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
04/02/2010
Nederland
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/05 Standaard sonische opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel