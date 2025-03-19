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  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
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  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*

Philips Sonicare For KidsCompacte sonische opzetborstels

HX6032/33

4.6
| (150) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Superieure reiniging in seconden.*
De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangenamere poetservaring die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.
Bekijk alle voordelen
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HX6340

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Reinigt en beschermt de tanden van groeiende kinderen (3 jaar en ouder)

Superieure reiniging in seconden.*

  • 2 stuks

  • Compact formaat

  • Opklikbaar

  • Kindvriendelijke reiniging

Vanaf 3 jaar

Vanaf 3 jaar

De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit van kinderen vanaf 3 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een groter standaardformaat voor kinderen vanaf 7 jaar.

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

150

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

19/03/2025

Nederland

Nederland

Fijn in gebruik

Ik heb de Philips Sonicare for Kids opzetborstels getest en ben er erg tevreden over. Wat me meteen opviel, is dat Philips aandacht heeft voor duurzaamheid: 70% van het plastic is afkomstig uit biologische bronnen en de verpakking is volledig recyclebaar. De borstelharen zijn lekker zacht, maar zorgen toch voor een grondige reiniging. Mijn dochter vond het tandenpoetsen ermee prettig en kon de borstel zonder moeite gebruiken. Het kliksysteem werkt soepel, waardoor de borstel makkelijk te vervangen is. Ik vind het ook fijn dat de borstel speciaal is ontworpen voor kindergebitten en helpt om gaatjes te voorkomen. Al met al ben ik heel tevreden en raad ik deze opzetborstels zeker aan andere ouders aan die op zoek zijn naar een goede, duurzame tandenborstel voor hun kinderen.

Voordelen

Afgestemd op kindergebit

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

16/03/2025

Nederland

Nederland

Fijn voor kindermond

Mijn zoon zat al een keer te vragen of hij mn borstel movht gebruiken en nu kon hij dat proberen hij is er helemaal weg van . Hij is bin a jarig en wil nu een eigen phillipd

Voordelen

Zacht voor tandvlees

Nadelen

Nog niet tegen gekomen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

06/03/2025

Nederland

Nederland

Fijne borstels

Fijne borstels, passen goed op de sonicare. Wij zijn er blij mee

Voordelen

Juiste hardheid

Nadelen

Weinig per verpakking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

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Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel