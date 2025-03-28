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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ProResultsCompacte sonische opzetborstels

HX6024/05

4.5
| (372) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.
Als een van dé opzetborstels uit ons assortiment is de Philips Sonicare ProResults perfect voor nieuwe en bestaande Sonicare-gebruikers die gewoon de authentieke Sonicare-reinigingservaring willen voor een ongelofelijke prijs.
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Superieure prestaties voor een superieure prijs

Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.

  • 4 stuks

  • Compact formaat

  • Opklikbaar

  • Complete reiniging

Optimale Philips Sonicare-prestaties

Optimale Philips Sonicare-prestaties

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

372

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

28/03/2025

Nederland

Nederland

Super borsteltjes

Erg goede en zachte borsteltjes. Borsteltjes zijn ook fijn voor gevoleig tandvlees. Reinigen goed! Prima aanschaf voor mij.

Voordelen

Zachte borstel, goed schoon te maken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

11/03/2025

Nederland

Nederland

Fijne opzetborstel met zachte haren

Ik ben erg fan van deze opzetborstels. Door de zachte haren heb ik minder last van bloedend tandvlees, maar mijn gebod voelt schoon aan en ik heb geen last van tandplak. De haren zijn dicht op elkaar geplaatst waardoor je een grote dichtheid hebt en de tanden dus heel schoon worden. Kortom, enorm tevreden met deze opzetborstels en zeker aan te raden!

Voordelen

Zachte haren, dicht op elkaar geplaatst

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

11/03/2025

Nederland

Nederland

Zachte en fijne opzetborstels

Onlangs kreeg ik de mogelijkheid om deze opzetborstels te testen. Tot nu toe heb ik altijd de C3 Premium Plaque Defence gebruikt en het grote verschil tussen beiden vind ik de zachtere borstelharen. De C3 voelt soms hard aan en dat is hier zeker niet het geval. De vorm van de borstelkop is ook net wat anders en daardoor lijkt het of de ruimte tussen de tanden net iets beter schoon wordt dan met de C3. Voor iedereen die een goede en zachte opzetborstel zoekt voor voor zijn/haar Philips Sonicare kan ze van harte aanbevelen!

Voordelen

zachte borstelharen, ruimte tussen de tanden beter schoon

Nadelen

geen

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

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Voorwaarden

  1. dan een gewone tandenborstel