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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX680A
HX6807/35
HX6481/60
HX6160D
HX6907/01
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX680P
HX6803/64
HX684B
HX6850/64
HX6830/34
HX683A
HX6837/34
HX6870/34
3 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Complete reiniging
Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.
Deze opzetborstel verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
4.5
van 5
372
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Es18.
28/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super borsteltjes
Erg goede en zachte borsteltjes. Borsteltjes zijn ook fijn voor gevoleig tandvlees. Reinigen goed! Prima aanschaf voor mij.
Voordelen
Zachte borstel, goed schoon te maken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Eindhoven-040
11/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne opzetborstel met zachte haren
Ik ben erg fan van deze opzetborstels. Door de zachte haren heb ik minder last van bloedend tandvlees, maar mijn gebod voelt schoon aan en ik heb geen last van tandplak. De haren zijn dicht op elkaar geplaatst waardoor je een grote dichtheid hebt en de tanden dus heel schoon worden. Kortom, enorm tevreden met deze opzetborstels en zeker aan te raden!
Voordelen
Zachte haren, dicht op elkaar geplaatst
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Sonicare gebruiker
11/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Zachte en fijne opzetborstels
Onlangs kreeg ik de mogelijkheid om deze opzetborstels te testen. Tot nu toe heb ik altijd de C3 Premium Plaque Defence gebruikt en het grote verschil tussen beiden vind ik de zachtere borstelharen. De C3 voelt soms hard aan en dat is hier zeker niet het geval. De vorm van de borstelkop is ook net wat anders en daardoor lijkt het of de ruimte tussen de tanden net iets beter schoon wordt dan met de C3. Voor iedereen die een goede en zachte opzetborstel zoekt voor voor zijn/haar Philips Sonicare kan ze van harte aanbevelen!
Voordelen
zachte borstelharen, ruimte tussen de tanden beter schoon
Nadelen
geen
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel