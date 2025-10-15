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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
  • Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand

Sonicare: 60 dagen testen

Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000Waterflosser - Zwart

HX3826/33

3.7
| (91) Reviews & awards
Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand
Geniet van een complete mondverzorging met de Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. Quad Stream-technologie verbetert de gezondheid van uw tandvlees in slechts twee weken. Hij reinigt diep tussen de tanden en onder de tandvleesrand, verwijdert tot wel 99% van de tandplak en blijft zacht voor het tandvlees.*
Bekijk alle voordelen

Verwijdert tot 99% van de tandplak onder de tandvleesrand*

Volledige verzorging, zelfs onder de tandvleesrand

  • Verwijdert tot 99,9% tandplak

  • Volledige reiniging in 60 seconden

  • 2 flosstanden, 3 sterktes

  • Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

  • Levensduur batterij 40 dagen****

Quad Stream-technologie: zachte maar effectieve verwijdering van tandplak

Quad Stream-technologie: zachte maar effectieve verwijdering van tandplak

De Quad Stream-technologie met zijn unieke X-vormige punt bereikt op een zachte manier meer oppervlak met minder inspanning. De zachte, maar krachtige waterstralen zijn zo gericht dat ze plaatsen bereiken die met alleen poetsen niet kunnen worden gereinigd, zelfs tot op de plekken 6 mm onder de tandvleesrand waar tandplak kan blijven zitten. Zo wordt tot wel 99% van de tandplak op een zachte en eenvoudige manier verwijderd*.

Tot wel twee keer zo effectief in het verwijderen van tandplak**

Tot wel twee keer zo effectief in het verwijderen van tandplak**

Klinisch bewezen gezonder tandvlees dankzij Quad Stream-technologie. De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is tot wel twee keer zo effectief in het verwijderen van tandplak als interdentale borsteltjes**. Verbeter de gezondheid van uw tandvlees in slechts 2 weken**.

Eenvoudig te vullen watertank van 250 ml voor een complete reiniging in slechts 60 seconden***

Eenvoudig te vullen watertank van 250 ml voor een complete reiniging in slechts 60 seconden***

De afneembare watertank van 250 ml is eenvoudig bij te vullen en bevat genoeg water voor een sessie van 60 seconden, of zelfs tot 90 seconden in de Deep Clean-modus. Halverwege pauzeren om bij te vullen is niet nodig! Draai de tank voor het volgende gebruik los en vul hem van bovenaf of gebruik de vulopening aan de zijkant. Laat de vulopening na gebruik open om het droogproces te versnellen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

91

Reviews & awards

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

20/09/2023

Nederland

Nederland

Krachtige powerflosser

Ik heb de powerflosser nu een aantal weken. Ik merk een duidelijk verschil mijn mondhygiëne is verbeterd en mijn tandvlees bloed minder. De powerflosser heeft verschillende standen en sterktes zo kun je hem naar je eigen behoeftes instellen. Door de verschillende opzetstukken kun je wisselen van waterstroom. De powerflosser is gemakkelijk bij te vullen en heeft een lange accuduur. Ik raad dit product zeker aan!

Voordelen

Lange accuduur, krachtig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

18/09/2023

Nederland

Nederland

Prima draadloze Flodder!

Een zeer handzame draadloze flosser met een goed hanteerbaar reservoir. Een toegankelijke vulopening en duidelijke display maken het eenvoudig om te flossen langs je tanden en kiezen!

Voordelen

Makkelijk in gebruik, handzaam, goed ruim reservoir, extra flos opzetstuk, inclusief praktische opberghoes

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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Voorwaarden

  1. In een laboratoriumonderzoek, met Quad Stream-mondstuk tot 6 mm diepe ruimtes onder het tandvlees

  2. Amerikaans onderzoek uit 2022 met 372 proefpersonen

  3. in de Clean-modus

  4. gebaseerd op één keer flossen per dag gedurende één minuut

  5. in een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren

  6. in vergelijking met een gewone straalpunt, in een laboratoriumonderzoek. De werkelijke resultaten kunnen verschillen

  7. in Deep Clean-modus