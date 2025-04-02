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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX3806/33
Verwijdert tot 99,9% tandplak
Volledige reiniging in 60 seconden
2 flosstanden, 3 sterktes
Snel universeel opladen met USB-C-kabel
De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.
Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.
Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.
4.0
van 5
185
Reviews & awards
Kareltjuh
02/04/2025
Nederland
Super apparaat
Vandaag gehaald, ben na 1 keer gebruiken al dik tevreden. Wat n apparaat. Ben r echt blij mee
Voordelen
Doet wat ie moet doen
Nadelen
Nog geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart
Mevrouw Neeskens
30/09/2023
Nederland
Veel kracht
Gebruik het nu een paar dagen en vindt het nu al geweldig. Jammer dat ik het niet eerder heb ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit
Review22
06/09/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne cordless flosser!
De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is een fijne flosser. Door de instellingen kun je de flosser op je eigen intensiteit en sterkte instellen. Door de 2 verschillende opzet stukjes, kan je kiezen voor een enkele waterstraal of de nieuwe Quad-Stream technologie. Dit laatste zorgt voor een groter oppervlakte bereik waarmee je nog grondiger en sneller kan reinigen. Een fijne bijkomstigheid is dat de Flosser voorzien is van een accu. Hierdoor kan je het makkelijk overal gebruiken en is het ook erg makkelijk om mee te nemen. De flosser wordt geleverd met een mooie etui. Ik raad het daarom zeker aan voor mensen die niet lang bezig willen zijn met standaard producten. De Sonicare Cordless Power Flosser heeft er voor gezorgd dat mijn tandvlees sterker is geworden en geeft mij dagelijks een fris gevoel. Ik ben er heel tevreden ermee!
Voordelen
Draadloos, verschillende standen, meerdere opzetstukjes
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart
In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.