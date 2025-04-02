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Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
  • Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000Waterflosser - Wit

HX3806/31

4
| (185) Reviews & awards
Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie
Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.
Bekijk alle voordelen

Verwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen

Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

  • Verwijdert tot 99,9% tandplak

  • Volledige reiniging in 60 seconden

  • 2 flosstanden, 3 sterktes

  • Snel universeel opladen met USB-C-kabel

Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.

Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand

Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand

Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

2 flosstanden, 3 sterktes

2 flosstanden, 3 sterktes

Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

185

Reviews & awards

02/04/2025

Nederland

Nederland

Super apparaat

Vandaag gehaald, ben na 1 keer gebruiken al dik tevreden. Wat n apparaat. Ben r echt blij mee

Voordelen

Doet wat ie moet doen

Nadelen

Nog geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

30/09/2023

Nederland

Nederland

Veel kracht

Gebruik het nu een paar dagen en vindt het nu al geweldig. Jammer dat ik het niet eerder heb ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/31 Waterflosser - Wit

06/09/2022

Nederland

Nederland

Fijne cordless flosser!

De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is een fijne flosser. Door de instellingen kun je de flosser op je eigen intensiteit en sterkte instellen. Door de 2 verschillende opzet stukjes, kan je kiezen voor een enkele waterstraal of de nieuwe Quad-Stream technologie. Dit laatste zorgt voor een groter oppervlakte bereik waarmee je nog grondiger en sneller kan reinigen. Een fijne bijkomstigheid is dat de Flosser voorzien is van een accu. Hierdoor kan je het makkelijk overal gebruiken en is het ook erg makkelijk om mee te nemen. De flosser wordt geleverd met een mooie etui. Ik raad het daarom zeker aan voor mensen die niet lang bezig willen zijn met standaard producten. De Sonicare Cordless Power Flosser heeft er voor gezorgd dat mijn tandvlees sterker is geworden en geeft mij dagelijks een fris gevoel. Ik ben er heel tevreden ermee!

Voordelen

Draadloos, verschillende standen, meerdere opzetstukjes

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3806/33 Waterflosser - Zwart

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Voorwaarden

  1. In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.