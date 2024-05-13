ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
  • Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.

1100 SeriesSonische, elektrische tandenborstel

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.
Sonicare-technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijdert 3 keer meer* tandplak dan een handtandenborstel.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.

  • Sonicare-technologie

  • QuadPacer en Smartimer

  • Slank, ergonomisch design

  • Levensduur batterij 14 dagen

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde Sonicare-technologie tot 3x beter tandplak verwijdert* dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand, en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Veilig en zacht in gebruik

Veilig en zacht in gebruik

De Sonicare-tandenborstel biedt een grondige reiniging zonder uw tanden en tandvlees te beschadigen. Zachte maar krachtige sonische trillingen zorgen voor een uitzonderlijke reiniging en zijn tegelijkertijd zacht voor uw tanden en tandvlees.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

365

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

13/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige ervaring

Ik heb het gevoel dat mijn tanden schoner zijn. Een geweldige ervaring geen spijt dat ik over ben gestapt. Alleen als de tandenborstel aan de lading staat maakt hij af en toe een geluidje. Dit is vervelend als je gaat slapen.

Voordelen

Schoner poetsen

Nadelen

Geluidje tijdens het laden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

20/12/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zou het met de kennis van nu weer kopen

Doet dat er van verwacht mag worden zonder onnodige toeters en bellen die toch nooit gebruikt worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

13/09/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

super sonisch

Alles gaat goed en de netheid is aangenaam. de kleur is zacht en relevant

Voordelen

De vorm is zeer aangenaam en doordat hij geen geluid maakt, zorgt hij voor een diepe verdovende reiniging.

Nadelen

Er zou meer variatie in kleuren moeten zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees

  2. Individuele resultaten kunnen variëren

  3. Informatie beschikbaar

  4. op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand