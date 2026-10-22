ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

5.1 3D Blu-ray home cinema

HTB5580/93

Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop

Muziek en films waren nog nooit zo levendig met deze Philips home cinema. De zachte soft-dome-tweeter van 15 mm met hoornstructuur voorkomt geluidsvorming en het krachtige 'geribbelde' Bass Reflex-systeem, dat 3x sterker is dan normaal, zorgt voor levensechte lage tonen.

Bekijk alle voordelen

met draadloze achterluidspreker

Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop

  • Kristalhelder geluid

  • Draadloze achterste luidsprekers

  • Geïntegreerde Wi-Fi, Bluetooth en NFC

  • 1000W

RMVB-videoweergave

RMVB-videoweergave

Deze Philips-speler ondersteunt videoweergave via RMVB, een digitaal videobestandsformaat dat is ontwikkeld door Realnetworks™. Dit formaat wordt normaal gesproken gebruikt voor multimediacontent. Bestanden met dit formaat hebben de extensie ".rmvb". Het digitale formaat zorgt voor hoogwaardige foto's en verbetert de kwaliteit van bewegende beelden aanzienlijk. Hierdoor is er een optimaal evenwicht tussen de beeldkwaliteit en de bestandsgrootte.

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.

  2. DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

  3. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.