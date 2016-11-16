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Niet meer leverbaar
HS85/60
Altijd glad scheren
Binnen één jaar scheren uw scheerhoofden 4,5 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden elk jaar om weer van optimale prestaties te profiteren.
Nivea for Men
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.
De scheerhoofden hebben unieke Glide Rings waardoor het scheerapparaat gemakkelijk over uw huid glijdt.
3.9
van 5
159
Reviews & awards
Wil1955
16/11/2016
Nederland
Fijn scheerapparaat
Ik gebruik de HS 85 nu al een aantal jaren, heb helaas te weinig koppen vervangen. Nu wil ik de scheerkoppen vervangen maar zie dat ik ze niet kan bestellen Philips wat is de oplossing, ik krijg uitslag bij droog scheren dus wil de HS 85 blijven gebruiken tot aan zijn einde
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
jannumetlangerebijnaam
13/06/2016
Nederland
waarom niet meer te krigen
het is toch vreemd dat je na een paar jaar dit toch vrije prijzige apparaat niet meer kan gebruiken. ik denk niet dat mijn keuze niet weer op Philips zal vallen. vind het een dure manier van scheren worden. bij mijn oude Philips scheerapparaat kon ik bijna eeuwig messen/koppen krigen.
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
FotoSJORS
31/08/2015
Nederland
Prima scheerapparaat HS85
Prima scheerapparaat HS85, hij is handig en makkelijk bij het verwisselen van een scheerhoofd en zijn scheerresultaten is uitstekend. Heb hem al vanaf 2011 en al een scheerhoofd vervangen in 2013. Nu 2015 wil ik weer de scheerhoofd vervangen, maar deze zijn niet meer leverbaar!!!!. Jammer van de zaak Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/63 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/63 shaving heads