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Niet meer leverbaar

NIVEAscheerhoofden

HS85/44

3.9

| (159) Reviews & awards

Altijd glad scheren

De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden elk jaar.

Bekijk alle voordelen

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

Altijd glad scheren

  • met vervangbare cartridge

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Flex Tracker-systeem

Flex Tracker-systeem

De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.

Glijringen

Glijringen

De scheerhoofden hebben unieke Glide Rings waardoor het scheerapparaat gemakkelijk over uw huid glijdt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

159

Reviews & awards

16/11/2016

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat

Ik gebruik de HS 85 nu al een aantal jaren, heb helaas te weinig koppen vervangen. Nu wil ik de scheerkoppen vervangen maar zie dat ik ze niet kan bestellen Philips wat is de oplossing, ik krijg uitslag bij droog scheren dus wil de HS 85 blijven gebruiken tot aan zijn einde

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

13/06/2016

Nederland

Nederland

waarom niet meer te krigen

het is toch vreemd dat je na een paar jaar dit toch vrije prijzige apparaat niet meer kan gebruiken. ik denk niet dat mijn keuze niet weer op Philips zal vallen. vind het een dure manier van scheren worden. bij mijn oude Philips scheerapparaat kon ik bijna eeuwig messen/koppen krigen.

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

31/08/2015

Nederland

Nederland

Prima scheerapparaat HS85

Prima scheerapparaat HS85, hij is handig en makkelijk bij het verwisselen van een scheerhoofd en zijn scheerresultaten is uitstekend. Heb hem al vanaf 2011 en al een scheerhoofd vervangen in 2013. Nu 2015 wil ik weer de scheerhoofd vervangen, maar deze zijn niet meer leverbaar!!!!. Jammer van de zaak Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/63 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/63 shaving heads

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