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Niet meer leverbaar
precisietrimmer
NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de scheerhoofden rechtstreeks op uw huid aangebracht, waardoor uw huid tijdens het scheren wordt gehydrateerd. De conditioner bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid tegen irritatie.
Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
De scheerhoofden hebben unieke ringen met een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat
4.1
van 5
153
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Ja69
24/06/2014
Nederland
Fijn apparaat, slechte service
Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja69
24/06/2014
Nederland
Fijn apparaat, slechte service
Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Pieter007
22/07/2013
Nederland
Ideaal scheerapparaat
Het is een heerlijk scheerapparaat zonder problemen. Na een aantal jaren kan ik nog steeds 2 weken zonder oplader op vakantie. Het enige nadeel is dat je hem moet droogmaken na het scheren onder de douche, omdat anders na een paar maanden de contactpunten gaan roesten. In het eerste halfjaar na aankoop overkwam mij dit, maar via de garantieservice is dit prima opgelost. Ik droog hem nu dus altijd af.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat