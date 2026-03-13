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Avance-collectie Sapcentrifuge

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Avance-collectieSapcentrifuge

HR1871/10

Avance-collectie Sapcentrifuge

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF bestand, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Met deze sapcentrifuge haalt u nog meer sap uit fruit en groenten en dankzij het innovatieve zeefontwerp en de ingebouwde pulpcontainer is hij in een handomdraai weer schoon.

  • PDF bestand
  • 29 March 2026

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