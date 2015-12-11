Ik heb de sap centrifuge nu bijna een jaar en ben er heel blij mee. Hij is makkelijk in het gebruik, zonder allerlei vage knopjes of losse onderdelen die je in elkaar moet puzzelen. De paar onderdelen die los kunnen (en makkelijk afwasbaar zijn) passen logisch in elkaar en zijn dus makkelijk weer in elkaar te zetten. Er komt veel sap uit vruchten en de restanten worden perfect opgevangen in de bak die rondom zit. Appels kunnen er inderdaad heel in (mits niet te groot) en harde groenten als wortels gaat ook prima. Absolute aanrader!!