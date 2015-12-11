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  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
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  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
  • Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.

Niet meer leverbaar

Avance-collectieSapcentrifuge

HR1871/10

4.2
| (255) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.
Met deze sapcentrifuge haalt u nog meer sap uit fruit en groenten en dankzij het innovatieve zeefontwerp en de ingebouwde pulpcontainer is hij in een handomdraai weer schoon.
Bekijk alle voordelen

10% meer sap* en alles binnen een minuut weer schoon!

Maximale hoeveelheid sap in een handomdraai.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • XXL-buis, 2,5 liter

  • Druppelstop

Tot 2,5 liter sap in één keer

Tot 2,5 liter sap in één keer

Dankzij het innovatieve sapextractiesysteem met de omgekeerde zeef perst u met deze centrifuge 10% meer sap uit groenten en fruit*. Afhankelijk van het type fruit of groente dat wordt geperst, kan tot wel 2,5 liter sap in één keer worden geperst zonder dat de pulpopvangbak hoeft te worden geleegd.

Vooraf snijden is niet nodig dankzij de extra grote vultrechter

Vooraf snijden is niet nodig dankzij de extra grote vultrechter

Met de extra grote vultrechter van 80 mm kunt u zelfs sap maken van grote vruchten en groenten zoals appels, wortels en bieten, zonder deze eerst te snijden.

2 snelheden voor zacht fruit of hard fruit en groenten

2 snelheden voor zacht fruit of hard fruit en groenten

Met de 2 snelheden van de Philips-sapcentrifuge haalt u het meeste uit uw favoriete zachte en harde groenten en fruit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-961269

Recensies

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4.2

van 5

255

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

11/12/2015

Nederland

Nederland

Werkt super en is snel schoon te maken

Het is een makkelijk apparaat en vooral fijn dat je ook een citruspersgedeelte hebt voor als je alleen sinaasappelen wil persen zonder eerst de schil te hoeven verwijderen. Het apparaat is ook zo schoon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

06/03/2015

Nederland

Nederland

Geweldig

Een geweldige sapcentifuge Tot nu toe Ik gebruik de machine sind enkele dagen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

17/05/2014

Nederland

Nederland

Perfecte sapcentrifuge

Geweldige sapcentrifuge, Gezond, lekker en inderdaad (!) makkelijk schoon te maken. Receptenboekje erbij.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met de nummer één Philips-sapcentrifuge (HR1861)