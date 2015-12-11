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Niet meer leverbaar
1000 W
QuickClean
XXL-buis, 2,5 liter
Druppelstop
Dankzij het innovatieve sapextractiesysteem met de omgekeerde zeef perst u met deze centrifuge 10% meer sap uit groenten en fruit*. Afhankelijk van het type fruit of groente dat wordt geperst, kan tot wel 2,5 liter sap in één keer worden geperst zonder dat de pulpopvangbak hoeft te worden geleegd.
Met de extra grote vultrechter van 80 mm kunt u zelfs sap maken van grote vruchten en groenten zoals appels, wortels en bieten, zonder deze eerst te snijden.
Met de 2 snelheden van de Philips-sapcentrifuge haalt u het meeste uit uw favoriete zachte en harde groenten en fruit.
Prijzen
4.2
van 5
255
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
SanneJansen
11/12/2015
Nederland
Werkt super en is snel schoon te maken
Het is een makkelijk apparaat en vooral fijn dat je ook een citruspersgedeelte hebt voor als je alleen sinaasappelen wil persen zonder eerst de schil te hoeven verwijderen. Het apparaat is ook zo schoon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Ellisabeth
06/03/2015
Nederland
Geweldig
Een geweldige sapcentifuge Tot nu toe Ik gebruik de machine sind enkele dagen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Zulma
17/05/2014
Nederland
Perfecte sapcentrifuge
Geweldige sapcentrifuge, Gezond, lekker en inderdaad (!) makkelijk schoon te maken. Receptenboekje erbij.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR1871/10 Sapcentrifuge uit de Avance-collectie
Vergeleken met de nummer één Philips-sapcentrifuge (HR1861)