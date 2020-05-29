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Niet meer leverbaar

PowerTouchscheerhoofden

HQ9/51

4.3

| (120) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.

Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • TripleTrack-scheerhoofden

  • Past op de PowerTouch (PT9xx)

  • Past op de AquaTouch (AT9xx)

  • Past op de HQ81xx en de HQ82xx

Vervangende scheerhoofden voor PowerTouch-scheerapparaten

Vervangende scheerhoofden voor PowerTouch-scheerapparaten

Vervangende HQ9-scheerhoofden zijn compatibel met PowerTouch-scheerapparaten (PT9xx) en AquaTouch-scheerapparaten (AT9xx).

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

120

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

29/05/2020

Nederland

Nederland

Veel mesjes per onderdeel. TOP.

om dat ik zeer tevreden ben met de scheerkoppen. Deze gaan jaren mee.

Voordelen

scheren gat perfect.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Datum gebruik 2018-05-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Datum gebruik 2018-05-29

14/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekende kwaliteit

Daar ik een stugge baard heb, geven de HQ9 scheerkoppen het beste resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

07/08/2015

Nederland

Nederland

Een verrassende test !

Ik heb de Philipsscheerkoppen HQ9-50 een volle week van Philips mogen testen. Dit omdat ik in het bezit ben van een 2 jaar oude Philips scheerapparaat PT 920-18.De test was als geheel verrassend. Het wisselen van de koppen ging probleemloos. De koppen scheren de baardharen dieper weg dan ik gewend ben. Mijn huid werd totaal niet geïrriteerd, ongeacht het aantal scheermomenten op een dag. Een keer scheren per dag is ruim voldoende. Het geheel is gebruiksvriendelijk en als slot conclusie durf ik deze nieuwe koppen bij eenieder van harte aan te bevelen !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

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