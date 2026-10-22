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Niet meer leverbaar
HQ3/40
Vervangingsset voor optimaal resultaat
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor maximale prestaties van uw Philips-scheerapparaat
Lift & Cut
3 scheerhoofden
Dubbel-messysteem: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.
Messysteem tilt de haren op en scheert ze comfortabel tot onder het huidoppervlak af.
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