De Philips Pro Dryer HPS920/00 is qua uiterlijk al een erg mooie fohn. Het kleurgebruik van de föhn spreekt me erg aan. Het geeft hem een chique uitstraling. Enige waar ik aan moest wennen was het gewicht maar dat was na een paar dagen al gewend. Verder is de Philips Pro Dryer HPS920/00 een erg krachtige föhn waardoor mijn haar in twee minuten al droog is. Wat ook erg prettig is, is dat er een knop op zit om met koude lucht te föhnen wat toch beter is voor het haar. Wat ook een een pluspunt is, is het langere snoer waardoor je wat meer bewegingsvrijheid hebt.