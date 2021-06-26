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2300 W droogkracht
Krachtige AC-motor
Hoge luchtsnelheid tot 170 km/u*
Style&Protect-mondstuk
De professionele föhn heeft een hoogwaardige AC-motor met een luchtsnelheid tot 170 km/h*, dat is wel 50% sneller**. Hij is ontwikkeld voor professionele, effectieve resultaten.
Deze professionele föhn van 2300 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.
Prijzen
4.4
van 5
121
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Jay@
26/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
fohn
Een ieder. Lijkt wel een kappers fohn. Wel zwaar in de hand.
Voordelen
Zo droog je haar.
Nadelen
Zwaar in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
J.B. Varwijk
20/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige fohn
De producten Philips koop ik al jaaaaaaren. Het enige wat niet voldeed was de stofzuiger. In verhouding heb ik daar kort plezier van gehad.
Voordelen
De extra lange snoer!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn
J Kl N
14/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Kappers haardroger
Wat een geweldige droger is dit je bent in een mum van tijd klaar. Lekkere krachtige luchtstroom die je in warmte kunt regelen en ben je klaar met de warme lucht dan ga je nog even na met de koude knop en krijg een mooie glans op je haar. Kan alleen maar zeggen”geweldig apparaat “
Voordelen
Alleen maar
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn
Getest met een opzetstuk van 6 mm op snelheids- en warmtestand 2
vs. voorganger HP4997