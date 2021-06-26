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  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
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  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
  • Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen

Prestige ProFöhn

HPS920/00

4.4
| (121) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen
De Philips-föhn Prestige Pro heeft een vermogen van 2300 W en een professionele AC-motor met een snelheid tot wel 170 km/u*, dat is wel 50% sneller**. De unieke Style&Protect-concentrator maakt professioneel stylen zonder oververhitting mogelijk.
Bekijk alle voordelen

Ontworpen om snel professioneel te drogen en stylen

  • 2300 W droogkracht

  • Krachtige AC-motor

  • Hoge luchtsnelheid tot 170 km/u*

  • Style&Protect-mondstuk

Sneldrogende, krachtige AC-motor

Sneldrogende, krachtige AC-motor

De professionele föhn heeft een hoogwaardige AC-motor met een luchtsnelheid tot 170 km/h*, dat is wel 50% sneller**. Hij is ontwikkeld voor professionele, effectieve resultaten.

2300 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht

2300 W aan snelle, hoogwaardige droogkracht

Deze professionele föhn van 2300 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar

Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar

De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Recensies

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4.4

van 5

121

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

26/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

fohn

Een ieder. Lijkt wel een kappers fohn. Wel zwaar in de hand.

Voordelen

Zo droog je haar.

Nadelen

Zwaar in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn

20/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige fohn

De producten Philips koop ik al jaaaaaaren. Het enige wat niet voldeed was de stofzuiger. In verhouding heb ik daar kort plezier van gehad.

Voordelen

De extra lange snoer!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS910/00 Föhn

14/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Kappers haardroger

Wat een geweldige droger is dit je bent in een mum van tijd klaar. Lekkere krachtige luchtstroom die je in warmte kunt regelen en ben je klaar met de warme lucht dan ga je nog even na met de koude knop en krijg een mooie glans op je haar. Kan alleen maar zeggen”geweldig apparaat “

Voordelen

Alleen maar

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige Pro HPS920/00 Föhn

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Voorwaarden

  1. Getest met een opzetstuk van 6 mm op snelheids- en warmtestand 2

  2. vs. voorganger HP4997