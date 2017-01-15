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Niet meer leverbaar

Conische krultang

HP8618/00

4.6

| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Perfecte krullen en golven op een gezondere manier

Verleidelijke, zachte krullen met schitterende glans. Weelderige, stijlvolle golven met veel volume en dikte… Met de nieuwe conische krultang Philips Care CurlControl kun je alle kanten op met krullen zonder de gezondheid van je haar nadelig te beïnvloeden

Bekijk alle voordelen

dankzij de Curl Ready-indicator

Perfecte krullen en golven op een gezondere manier

  • Conische staaf (13-25 mm)

  • Zijdezachte keramische buitenlaag

  • Temperatuur van 130 - 200 °C

  • Autom. uitschakeling

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is

Unieke indicator geeft aan wanneer je krul klaar is

De unieke indicator geeft met een piepsignaal aan wanneer je krul klaar is. Deze innovatieve functie helpt je mooie krullen en golven te krijgen en overbehandeling te voorkomen. Kies gewoon één van drie krultijden en druk op de knop nadat je je haar rond de tang hebt gewikkeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor advies van onze haarexperts over het kiezen van de juiste krultijd voor jouw haartype en het gewenste resultaat.

SilkySmooth keramische buitenlaag is twee keer zo zacht voor je haar

SilkySmooth keramische buitenlaag is twee keer zo zacht voor je haar

De SilkySmooth keramische staaf, die twee keer zo zacht is als een keramische staaf, zorgt voor minder wrijving en soepeler loslaten van het haar voor een glanzender en gezonder kapsel.

Digitale instellingen laten je de krultang instellen voor jouw haartype

Digitale instellingen laten je de krultang instellen voor jouw haartype

Digitale instellingen laten je de temperatuur kiezen (130 - 200 °C) en de krultijd (5, 8 of 10 seconden) instellen voor jouw haartype en de gewenste look.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-961251
  • Afbeelding van AWARD-1679637

Recensies

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4.6

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang

06/01/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.

De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang

05/12/2012

Deutschland

Deutschland

Philips Konischer Lockenstab

bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Konischer Lockenstab

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Konischer Lockenstab

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