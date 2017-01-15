Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Perfecte krullen en golven op een gezondere manier
Verleidelijke, zachte krullen met schitterende glans. Weelderige, stijlvolle golven met veel volume en dikte… Met de nieuwe conische krultang Philips Care CurlControl kun je alle kanten op met krullen zonder de gezondheid van je haar nadelig te beïnvloeden
Conische staaf (13-25 mm)
Zijdezachte keramische buitenlaag
Temperatuur van 130 - 200 °C
Autom. uitschakeling
De unieke indicator geeft met een piepsignaal aan wanneer je krul klaar is. Deze innovatieve functie helpt je mooie krullen en golven te krijgen en overbehandeling te voorkomen. Kies gewoon één van drie krultijden en druk op de knop nadat je je haar rond de tang hebt gewikkeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor advies van onze haarexperts over het kiezen van de juiste krultijd voor jouw haartype en het gewenste resultaat.
De SilkySmooth keramische staaf, die twee keer zo zacht is als een keramische staaf, zorgt voor minder wrijving en soepeler loslaten van het haar voor een glanzender en gezonder kapsel.
Digitale instellingen laten je de temperatuur kiezen (130 - 200 °C) en de krultijd (5, 8 of 10 seconden) instellen voor jouw haartype en de gewenste look.
Prijzen
4.6
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang
MarijkeP
06/01/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.
De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Conische krultang
amelix
05/12/2012
Deutschland
Philips Konischer Lockenstab
bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Konischer Lockenstab
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8618/00 Konischer Lockenstab