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Snel steil met een ionenglans
Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Care-straightener met ionenverzorging creëer je snel en eenvoudig die steile, glanzende look zonder je haar te beschadigen.
Langere keramische platen (100 mm)
Professionele temperatuur van 210 °C
Ionenconditioner
De langere platen zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.
Geef je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
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4.6
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/03 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/03 Straightener
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8320/00 Essential Care ion
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