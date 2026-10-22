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Niet meer leverbaar
HP8301/00
Minimale afmetingen, maximale prestaties.
Steiler, glanzender haar in een paar minuten, waar je ook bent! De nieuwe Compact Mini-straightener is 30% kleiner dan een normale straightener, past in je tas en helpt je keer op keer die steile look te creëren.
Keramische platen
Temperatuur van 200 °C
Reisetui
Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.
De gladde platen met een keramische buitenlaag voorkomen dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen.
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