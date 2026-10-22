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  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van product met accessoire
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Niet meer leverbaar

Essential Care Mini

HP8301/00

Minimale afmetingen, maximale prestaties.

Steiler, glanzender haar in een paar minuten, waar je ook bent! De nieuwe Compact Mini-straightener is 30% kleiner dan een normale straightener, past in je tas en helpt je keer op keer die steile look te creëren.

Bekijk alle voordelen

Direct stylen, waar je ook bent

Minimale afmetingen, maximale prestaties.

  • Keramische platen

  • Temperatuur van 200 °C

  • Reisetui

Netsnoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Professionele temperatuur van 200°C voor een perfect salonresultaat

Professionele temperatuur van 200°C voor een perfect salonresultaat

Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.

Keramische buitenlaag voor ultrasoepel glijden

Keramische buitenlaag voor ultrasoepel glijden

De gladde platen met een keramische buitenlaag voorkomen dat je haar wordt beschadigd tijdens het stylen.

Technische specificaties

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