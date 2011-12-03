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Niet meer leverbaar

Straightener

HP8297/00

4

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Natuurlijk glad met volume

Met deze haarstyler van Philips creëer je natuurlijk steil haar met precies het juiste volume zonder je haar te beschadigen. Snel, zacht en eenvoudig.

Bekijk alle voordelen

Een straightener voor natuurlijk steil haar

Natuurlijk glad met volume

Perfecte spanningscontrole voor glad haar met natuurlijk volume

Perfecte spanningscontrole voor glad haar met natuurlijk volume

Dankzij de perfecte spanningscontrole heb je de juiste spanning tussen de keramische platen en het haar, met als resultaat prachtig supersteil haar dat je natuurlijke volume benadrukt.

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

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Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Digitale temperatuurstanden voor een superglad resultaat voor elk haartype

Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

03/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener

23/02/2011

España

España

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Piastra per capelli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Piastra per capelli

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