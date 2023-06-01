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MoistureProtect-sensor
2300 W
Ionenconditioner
Coolshot
De uiterst innovatieve MoistureProtect-infraroodtechnologie controleert voortdurend de droogtemperatuur en stemt deze af op je droogwensen. De intelligente sensor meet de temperatuur van het haaroppervlak 4000 keer per droogsessie en past de warmte aan om vochtverlies en beschadiging van de haarschubben te voorkomen. Je haar houdt het vocht optimaal vast en wordt glanzend en zacht. Je kunt de sensor naar wens in- en uitschakelen.
Beoordeelt je haar met behulp van infraroodtechnologie en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans te behouden.
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
4.4
van 5
232
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Katryn
01/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Snel drogend en mijn haar ziet er geweldig uit
Met het gebruik van deze föhn vind ik m’n haar meer glanzend, het heeft meer volume en valt mooier. Voor langer haar een geweldig product
Voordelen
Verstelbare hitte en sterkte en ook een koude verstelling
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Bouter
22/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goede stevig föhn
Naast dat het design erg mooi is, werkt deze föhn ook prettig. Goed en makkelijk instelbaar met de warmte en hoe hard de föhn blaast. Ook de extra functies met de knop koude lucht en haar bescherming is dit de fijnste föhn die ik ooit heb gehad. Enige minpunt is dat de föhn iets zwaarder is dan m’n vorige, maar ik vind dit niet opwegen tegen alle pluspunten
Voordelen
Design, functies
Nadelen
Gewicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Walter070760
07/01/2023
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Fijne en goede föhn
[Employee of philipsglobal] Het is een fijne en goede föhn, wordt dagelijks gebruikt.
Voordelen
Snel op temperatuur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280 Refurbished MoistureProtect föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280 Refurbished MoistureProtect föhn