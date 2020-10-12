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Niet meer leverbaar
ThermoProtect
2100 W
6 hitte- en snelheidsstanden
Coolshot
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele föhn van 2100 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.6
van 5
176
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Dikky
12/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
topmodel
Met deze fohn breng jij je haar weer in top conditie..
Voordelen
het apparaat doet wat hij moet doen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8230/00 Föhn
M-say
30/09/2020
Nederland
Very powerful!
I like this one very much! It has very light construction, but at the same time gives very powerful air flow. Hear becomes dry very fast. The hot and cold air are pleasant - you don't feel any harm or burning on your scalp. Also has long enough cord.
Voordelen
Light, powerful, stylish, long cord
Nadelen
A little bit big
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Fons1
09/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aankoop
Dochters zijn er blij mee. Meer standen en krachtige föhn.
Voordelen
Meer beschikbare standen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8217/20 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ThermoProtect HP8217/20 Föhn