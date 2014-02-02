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Niet meer leverbaar

Bikini PerfectBikinitrimmer

HP6373/00

4.3

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

Ongewenst haar rond de hele bikinilijn trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij deze uiterst precieze trimmer.

Bekijk alle voordelen

Uiterste precisie, minder irritaties

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

  • Trimmen, modelleren en scheren

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Trimmer voor een nauwkeurig en zacht resultaat, trimt haartjes korter dan een millimeter (tot 0,6 mm).

Hygiënische trimkam

Hygiënische trimkam

Hygiënische trimkam trimt haar in vijf verschillende lengtes (2 - 10 mm), zodat u uw bikinilijn naar wens kunt modelleren.

Extra glad en veilig scheerapparaat

Extra glad en veilig scheerapparaat

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.3

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3
2

02/02/2014

Nederland

Nederland

Perfect!

Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

27/09/2012

België

België

Geverifieerde koper

HEEL HANDIG

DIT IS ECHT EEN GEMAK OM JE TE ONHAREN/ doet geen pijn meer, echt!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

28/11/2016

Suisse

Suisse

hervorragendes Produkt

gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

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