Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Viva-collectie Stomer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD9120/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
User Manual Philips Daily Collection Steamer
ICM Recipe Booklet Philips Viva Collection Steamer
Alles (5)
Heeft deze Philips-stomer een droogkookbeveiliging?
Hoe gebruik ik de Flavour Booster-functie van de Philips-stomer?
Wat kan ik in de Philips-stomer bereiden?
De Philips-stomer schoonmaken
Hoe kan ik etenswaren met verschillende stoomtijden bereiden?