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  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk
  • Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Niet meer leverbaar

Viva-collectieStomer

HD9120/00

3.6

| (12) Reviews & awards

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

De Philips-stomer met Flavour Booster geeft uw eten een heerlijk aroma van kruiden en specerijen. Maak nu uw favoriete soep, stoofpot, pap, rijst en nog veel meer in de XL-stoomkom. Gebruik de timer en u hebt nergens omkijken naar!

Bekijk alle voordelen

Stomer met Flavour Booster

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

  • 9 l, 900 W

  • Handmatige timer

De Flavour Booster voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De Flavour Booster voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De unieke Flavour Booster van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Gooi uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

XL-stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer

XL-stoomschaal voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer

Met de XL-stoomschaal kunt u gevarieerder koken voor het hele gezin. De XL-stoomschaal is geschikt voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer.

60-minuten timer

60-minuten timer

60-minuten timer met 'gebruiksklaar'-signaal en automatische uitschakeling.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

12

Reviews & awards

3

14/09/2013

Italia

Italia

ottimo

praticamente cio' che cercavo.. facile da usare, veloce nella cottura e molto pratico anche per i risotti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

18/06/2012

España

España

Muy bueno!

Muy buena , le puse unos huevos los dejo increíbles y deliciosos!

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/91 Steamer

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/91 Steamer

26/05/2012

Italia

Italia

quesoto prodotto ha ottime caratteristiche

lo trovo ottimo come prodotto l'unica cosa negativa è che non avendo un ricettario per l'utilizzo mi limito a cuocere la verdura o la carne senza condimenti perchè non so come poterci realizzare altre ricette.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

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