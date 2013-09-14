Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HD9120/00
Uw eten was nog nooit zo smakelijk
De Philips-stomer met Flavour Booster geeft uw eten een heerlijk aroma van kruiden en specerijen. Maak nu uw favoriete soep, stoofpot, pap, rijst en nog veel meer in de XL-stoomkom. Gebruik de timer en u hebt nergens omkijken naar!
9 l, 900 W
Handmatige timer
De unieke Flavour Booster van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Gooi uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.
Met de XL-stoomschaal kunt u gevarieerder koken voor het hele gezin. De XL-stoomschaal is geschikt voor soep, stoofschotels, rijst en nog veel meer.
60-minuten timer met 'gebruiksklaar'-signaal en automatische uitschakeling.
3.6
van 5
12
Reviews & awards
cinzia178
14/09/2013
Italia
ottimo
praticamente cio' che cercavo.. facile da usare, veloce nella cottura e molto pratico anche per i risotti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Al262
18/06/2012
España
Muy bueno!
Muy buena , le puse unos huevos los dejo increíbles y deliciosos!
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/91 Steamer
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/91 Steamer
sabri71
26/05/2012
Italia
quesoto prodotto ha ottime caratteristiche
lo trovo ottimo come prodotto l'unica cosa negativa è che non avendo un ricettario per l'utilizzo mi limito a cuocere la verdura o la carne senza condimenti perchè non so come poterci realizzare altre ricette.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9120/00 Vaporiera