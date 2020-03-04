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Niet meer leverbaar
Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.
Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.
Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.
4.0
van 5
515
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
wiliam1952
04/03/2020
Nederland
goed en gebruiks vriendelijk
ik heb dit al een lange tijd daarom is het een goed produkt en het is makkeliijk als je een kopje koffie wil en geen door gekookte koffie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Coffee pod system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Coffee pod system
Frog
24/08/2018
Nederland
Zeer goed dit Senseo koffiezetapparaat.
Uitstekend toestel, gebruik ik meerdere malen per dag alhoewel ik er eerst sceptisch tegenover stond wegens de relatief dure pads. Gekregen als geschenk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Original XL HD7810/65 Koffiepadmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Original XL HD7810/65 Koffiepadmachine
robbert1952
16/12/2016
Nederland
GOED APPERAAT
NA 10 JAAR WERK DIT APPERAAT NOG STEEDS GOED ALLEEN EEN VEERTJE VERVANGEN DEZE MAAND 10-12-2016 EN ALTIJD EN VERS KOPJE KOFFIE
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Coffee pod system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Coffee pod system