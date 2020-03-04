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Niet meer leverbaar

SENSEO® HD7810/91

HD7810/91

4

| (515) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

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De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet

De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling na 60 minuten om energie te besparen

Automatische uitschakeling na 60 minuten om energie te besparen

Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

Koffie met één druk op de knop

Koffie met één druk op de knop

Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

515

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

04/03/2020

Nederland

Nederland

goed en gebruiks vriendelijk

ik heb dit al een lange tijd daarom is het een goed produkt en het is makkeliijk als je een kopje koffie wil en geen door gekookte koffie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Coffee pod system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Coffee pod system

24/08/2018

Nederland

Nederland

Zeer goed dit Senseo koffiezetapparaat.

Uitstekend toestel, gebruik ik meerdere malen per dag alhoewel ik er eerst sceptisch tegenover stond wegens de relatief dure pads. Gekregen als geschenk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Original XL HD7810/65 Koffiepadmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Original XL HD7810/65 Koffiepadmachine

16/12/2016

Nederland

Nederland

GOED APPERAAT

NA 10 JAAR WERK DIT APPERAAT NOG STEEDS GOED ALLEEN EEN VEERTJE VERVANGEN DEZE MAAND 10-12-2016 EN ALTIJD EN VERS KOPJE KOFFIE

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Coffee pod system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Coffee pod system

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