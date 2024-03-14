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SENSEO® HD7810/91
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD7810/91
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User Manual Philips
Alles (7)
Procedure (1)
Hoe vaak moet ik mijn Senseo® ontkalken?
Zijn de materialen in SENSEO® koffiezetapparaten veilig?
Waar vind ik onderdelen of accessoires voor de SENSEO®?
Welke onderdelen van mijn SENSEO® zijn vaatwasmachinebestendig?
Welke espressopadhouder heb ik nodig voor mijn SENSEO®?
Plateau
Koffietuit
Tuitdeksel
Philips-padhouder voor 1-kops pads
Philips 2-kops padhouder
Milk TwisterMelkopschuimer
Philips-waterreservoir
Lekbak
Mijn SENSEO® zet minder koffie dan voorheen
Mijn SENSEO® koffiemachine maakt meer geluid dan normaal
Het indicatielampje van mijn SENSEO® koffiezetapparaat knippert
Mijn SENSEO® koffiezetapparaat lekt
Ik kan het deksel van mijn SENSEO® koffiezetapparaat niet openen
Er zit geen cremalaag op mijn SENSEO® koffie