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HD3093/80
Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
Kook perfecte, luchtige rijst op de makkelijke manier met 8 vooringestelde programma's voor verschillende soorten rijst en meer. De Philips-minirijstkoker uit de 3000-serie heeft precies de juiste grootte voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.
Compact (0,85 l ongekookte rijst)
600 W
Zwart en zilver
8 vooringestelde programma's
Met ruimte voor maximaal 0,85 liter droge rijst heeft de rijstkoker de perfecte inhoud voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.
Kook witte rijst, zilvervliesrijst of sushirijst met een druk op de knop. Bereid ook pap, soep en meer.
De binnenpan met 4 lagen wordt gelijkmatig opgewarmd met een anti-kleeflaag voor een lange levensduur.
4.4
van 5
34
Reviews & awards
SalinaK
19/02/2025
Nederland
Super uitvinding
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De rijstkoker word geleverd met een rijstlepel, maatbekertje en stoommandje. Dit zijn erg handige tools die gebruikt kunnen worden bij het bereiden van de rijst. Het stoommandje gebruik ik om groente mee te stomen, tijdens het maken van de rijst. Met dit apparaat krijg ik het perfecte resultaat voor mijn rijst. Zo is het apparaat meer dan alleen het maken van rijst. Er zitten 8 kookmenu’s op zo kan je ook soep of cake maken. Het maken van soep was wel interessant. Ik heb dit bij een rijstkoker namelijk nog nooit gedaan. Dat ging verassend goed. Doormiddel van het instellen van de snelkookfunctie heb je een gerecht binnen 30 minuten klaar. Echt ideaal voor iemand die niet veel tijd heeft om in de keuken te staan. Door de anti-kleeflaag is het ook nog makkelijker schoon te maken. Verder is het design erg mooi. De rijstkoker is super fijn op te bergen. Ik raad het zeker aan als je houdt van snel koken.
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
JaapVR
18/02/2025
Nederland
Fijne rijstkoker
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De rijstkoker is een echte aanwinst in mijn keuken. Hij kookt rijst snel en perfect elke keer, zonder dat ik er nog omkijken naar heb. Gezien het compacte formaat is er geen zorge betreft capaciteit, ideaal voor zowel kleine als grotere maaltijden, en het apparaat is eenvoudig te gebruiken. Na het koken houdt de rijstkoker de rijst warm, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over de temperatuur. Ook de schoonmaak is eenvoudig, zeker gezien het stoom membraam in een stuk uit de deksel gehaald kan worden. Kortom, ik ben erg tevreden en zou deze rijstkoker zeker aanbevelen aan iedereen die van gemak houdt in de keuken!
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
Kimu-chan
14/02/2025
Nederland
Luchtige rijst zonder omkijken
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Wij mochten de de Philips Rijstkoker 3000 Serie HD3093/80 een tijdje testen en die heeft ons positief verrast. Vanaf het eerste gebruik merk je hoe eenvoudig en intuïtief het apparaat werkt. Met acht vooringestelde programma’s hoef je nauwelijks na te denken over kooktijden en temperaturen—je kiest simpelweg de juiste stand, en de rijstkoker doet de rest. Wat vooral opvalt, is het gebruiksgemak. De anti-kleeflaag zorgt ervoor dat rijst nooit aan de bodem blijft plakken, en schoonmaken is een fluitje van een cent, mede dankzij het uitneembare binnendeksel. Ik heb verschillende soorten rijst en zelfs quinoa bereid, en telkens was het resultaat perfect: luchtig, goed gaar en zonder kleffe structuur (want daar heb ik een hekel aan!). Het enige waar je even je weg in moet vinden, is de juiste hoeveelheid water. De online handleiding biedt hierin niet veel hulp, dus het komt neer op zelf experimenteren. Gelukkig went dat snel, en het is de moeite waard. Naast rijst heb ik ook andere functies getest. De Fast Cook-modus is ideaal als je snel een maaltijd op tafel wilt zetten—binnen 30 minuten is de rijst klaar. Daarnaast hebben we op de cake-setting een heerlijke mangocake gebakken, wat verrassend goed werkte! Ook congee op de porridge-stand ging prima, al was die in mijn geval wat dikker dan nodig, waarschijnlijk door een verkeerde waterverhouding. Wat deze rijstkoker echt een fijne toevoeging maakt in de keuken, is de warmhoudfunctie. In een huishouden waar niet iedereen op hetzelfde moment eet, is het ideaal dat de rijst lekker warm blijft zonder uit te drogen. Ook de mogelijkheid om de starttijd in te stellen bleek handig; zo kon de rijst precies beginnen met koken terwijl ik nog aan het werk was. Al met al ben ik enthousiast over deze rijstkoker. Hij maakt koken makkelijker, biedt veel mogelijkheden en levert telkens weer een goed resultaat. Een aanrader voor iedereen die regelmatig rijst of andere graansoorten bereidt!
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
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Deze review is gemaakt voor 3000-serie
Bereidingstijd is ongeveer 30 minuten, gebaseerd op tests met 1 kop rijst met korte korrel. Werkelijke bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van factoren, zoals type rijst, hoeveelheid rijst en bereidingsomstandigheden.