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Titaniummesjes
400 lengtestanden
120 min. draadloos gebruiken/1 uur opladen
Tot 5 jaar garantie
Krijg met precisie het perfecte kapsel. Kies uit ruim 400 lengtes in stappen van 0,01 mm om uw ideale look exact de lengte te geven die je wilt.
Met onze 3 verstelbare haarkammen kun je heel precies trimmen. Kies uit ruim 400 haarlengtes van 1 mm tot 42 mm of gebruik de trimmer zonder kam voor kort trimmen op 0,5 mm.
Kies voor een perfecte maar beschermende afwerking met zelfslijpende stalen mesjes met titanium coating, voor langdurige prestaties, telkens weer.
Prijzen
4.1
van 5
908
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Ar..
12/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Hairclipper Philips serie 9000
Ik heb onlangs een Philips Hairclipper Serie 9000 gekocht en ik ben erg tevreden met dit product. Het apparaat voelt stevig aan en de kwaliteit is uitstekend. Wat ik vooral fijn vind, is dat je veel keuze hebt in haarlengtes, tot wel 40 mm. Hierdoor is het heel makkelijk om verschillende kapsels en lengtes te kiezen. Daarnaast werkt de tondeuse soepel, is eenvoudig in gebruik en lijkt het een duurzaam product van hoge kwaliteit. Ik kan dit product zeker aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar een betrouwbare hairclipper.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-04-12
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2026-04-12
54reneetje2
10/08/2025
Nederland
Ook ideaal voor de seniorengebruiker
Ik heb deze tondeuse nu al vijf jaar in gebruik en de mesjes zijn nog altijd even scherp; de reserve mesjeskop ligt nog altijd in zijn verpakking te wachten! En wat een precisie, de laatst gebruikte instelling blijft hij onthouden en opladen is met de handige uploader een kinderspel. Groot pluspunt is ook dat hij zo lekker in de hand ligt en dat je overal goed bij kunt. Ideaal voor een 70+-er die liever zijn benen buiten strekt dan een bezoek aan de kapper. Dat dit model nog altijd wordt verkocht, zegt genoeg. Absolute aanrader..
Voordelen
ook voor seniorengebruikers ideaal; mesjes na vijf jaar even scherp; ligt lekker in de hand - je kunt overal makkelijk bij; onthoudt laatst gebruikte instelling
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Johnbirdy
24/07/2025
Nederland
Fijne tondeuze
Inmiddels alweer 3 jaar zeer tevreden. Praktisch, ligt goed in de hand en scheert in vele standen erg goed.
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.