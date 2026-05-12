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  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
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  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u

Hairclipper series 9000Afspoelbare tondeuse

HC9450/13

4.1
| (908) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

2 Prijzen

De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
De Philips Hairclipper 9000 zorgt voor een perfect en persoonlijk kapsel. Met 400 lengte-instellingen en titanium mesjes profiteert u van de ultieme precisie en kracht. Bereik het perfecte resultaat afgestemd op uw haardikte.
Bekijk alle voordelen

met gemotoriseerde kammen

De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u

  • Titaniummesjes

  • 400 lengtestanden

  • 120 min. draadloos gebruiken/1 uur opladen

  • Tot 5 jaar garantie

400 lengtestanden met digitale swipe

400 lengtestanden met digitale swipe

Krijg met precisie het perfecte kapsel. Kies uit ruim 400 lengtes in stappen van 0,01 mm om uw ideale look exact de lengte te geven die je wilt.

3 verstelbare haarkammen om de gewenste haarlengte te krijgen

3 verstelbare haarkammen om de gewenste haarlengte te krijgen

Met onze 3 verstelbare haarkammen kun je heel precies trimmen. Kies uit ruim 400 haarlengtes van 1 mm tot 42 mm of gebruik de trimmer zonder kam voor kort trimmen op 0,5 mm.

Extra scherpe messen voor een extra scherp resultaat

Extra scherpe messen voor een extra scherp resultaat

Kies voor een perfecte maar beschermende afwerking met zelfslijpende stalen mesjes met titanium coating, voor langdurige prestaties, telkens weer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-3620250

Recensies

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4.1

van 5

908

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

12/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hairclipper Philips serie 9000

Ik heb onlangs een Philips Hairclipper Serie 9000 gekocht en ik ben erg tevreden met dit product. Het apparaat voelt stevig aan en de kwaliteit is uitstekend. Wat ik vooral fijn vind, is dat je veel keuze hebt in haarlengtes, tot wel 40 mm. Hierdoor is het heel makkelijk om verschillende kapsels en lengtes te kiezen. Daarnaast werkt de tondeuse soepel, is eenvoudig in gebruik en lijkt het een duurzaam product van hoge kwaliteit. Ik kan dit product zeker aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar een betrouwbare hairclipper.

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2026-04-12

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2026-04-12

10/08/2025

Nederland

Nederland

Ook ideaal voor de seniorengebruiker

Ik heb deze tondeuse nu al vijf jaar in gebruik en de mesjes zijn nog altijd even scherp; de reserve mesjeskop ligt nog altijd in zijn verpakking te wachten! En wat een precisie, de laatst gebruikte instelling blijft hij onthouden en opladen is met de handige uploader een kinderspel. Groot pluspunt is ook dat hij zo lekker in de hand ligt en dat je overal goed bij kunt. Ideaal voor een 70+-er die liever zijn benen buiten strekt dan een bezoek aan de kapper. Dat dit model nog altijd wordt verkocht, zegt genoeg. Absolute aanrader..

Voordelen

ook voor seniorengebruikers ideaal; mesjes na vijf jaar even scherp; ligt lekker in de hand - je kunt overal makkelijk bij; onthoudt laatst gebruikte instelling

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

24/07/2025

Nederland

Nederland

Fijne tondeuze

Inmiddels alweer 3 jaar zeer tevreden. Praktisch, ligt goed in de hand en scheert in vele standen erg goed.

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

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Voorwaarden

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

  2. Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.