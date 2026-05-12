Ik heb deze tondeuse nu al vijf jaar in gebruik en de mesjes zijn nog altijd even scherp; de reserve mesjeskop ligt nog altijd in zijn verpakking te wachten! En wat een precisie, de laatst gebruikte instelling blijft hij onthouden en opladen is met de handige uploader een kinderspel. Groot pluspunt is ook dat hij zo lekker in de hand ligt en dat je overal goed bij kunt. Ideaal voor een 70+-er die liever zijn benen buiten strekt dan een bezoek aan de kapper. Dat dit model nog altijd wordt verkocht, zegt genoeg. Absolute aanrader..