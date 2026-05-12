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  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling

Nieuw

Hair ClipperSeries 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Precieze en veelzijdige styling

Geniet van veelzijdige en precieze kapsels dankzij 28 verschillende lengte-instellingen en zelfslijpende mesjes die bij elk gebruik scherp blijven. Geniet thuis van consistente en voorspelbare resultaten.

Bekijk alle voordelen

Geniet van krachtige prestaties voor zelfverzekerde kapsels

Precieze en veelzijdige styling

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • 28 lengte-instellingen

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Creëer je look met 28 aanpasbare lengtes

Creëer je look met 28 aanpasbare lengtes

Creëer je eigen stijl met 28 lengte-instellingen, verstelbaar in stappen van 1 mm voor maximale precisie. Drie verstelbare kammen, variërend van 2 mm tot 28 mm, geven je volledige controle voor elke stijl. Door de kam te verwijderen, kun je een nauwkeurig resultaat van 0,5 mm bereiken. Zelfverzekerde, gepersonaliseerde verzorging eenvoudig gemaakt.

Maximale precisie en langdurige prestaties

Maximale precisie en langdurige prestaties

Krijg perfecte resultaten met zelfslijpende stalen mesjes van 41 mm, ontworpen voor langdurige prestaties.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Geniet van een perfecte trimbeurt van begin tot eind. De Trim and Flow-kam is ontworpen om het haar in beweging te houden, waardoor verstopping wordt voorkomen en je tondeuse moeiteloos kan bewegen. Dit helpt je om constant de controle te behouden en zonder onderbrekingen je gewenste stijl te realiseren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

911

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

12/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hairclipper Philips serie 9000

Ik heb onlangs een Philips Hairclipper Serie 9000 gekocht en ik ben erg tevreden met dit product. Het apparaat voelt stevig aan en de kwaliteit is uitstekend. Wat ik vooral fijn vind, is dat je veel keuze hebt in haarlengtes, tot wel 40 mm. Hierdoor is het heel makkelijk om verschillende kapsels en lengtes te kiezen. Daarnaast werkt de tondeuse soepel, is eenvoudig in gebruik en lijkt het een duurzaam product van hoge kwaliteit. Ik kan dit product zeker aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar een betrouwbare hairclipper.

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2026-04-12

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2026-04-12

10/08/2025

Nederland

Nederland

Ook ideaal voor de seniorengebruiker

Ik heb deze tondeuse nu al vijf jaar in gebruik en de mesjes zijn nog altijd even scherp; de reserve mesjeskop ligt nog altijd in zijn verpakking te wachten! En wat een precisie, de laatst gebruikte instelling blijft hij onthouden en opladen is met de handige uploader een kinderspel. Groot pluspunt is ook dat hij zo lekker in de hand ligt en dat je overal goed bij kunt. Ideaal voor een 70+-er die liever zijn benen buiten strekt dan een bezoek aan de kapper. Dat dit model nog altijd wordt verkocht, zegt genoeg. Absolute aanrader..

Voordelen

ook voor seniorengebruikers ideaal; mesjes na vijf jaar even scherp; ligt lekker in de hand - je kunt overal makkelijk bij; onthoudt laatst gebruikte instelling

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2023-08-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2023-08-09

24/07/2025

Nederland

Nederland

Fijne tondeuze

Inmiddels alweer 3 jaar zeer tevreden. Praktisch, ligt goed in de hand en scheert in vele standen erg goed.

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2023-07-24

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/20 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2023-07-24

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