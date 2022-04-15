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Hairclipper series 5000 HC5440/83 Hair clipper
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HC5440/83
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Alles (7)
Kan ik met mijn Philips-tondeuse mijn lichaamshaar trimmen?
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
Hoe knip ik mijn haar met een Philips-groomer of -tondeuse?
Hairclipper, MultigroomVerstelbare haarkam 1-23 mm
Stroomadapter
Hairclipper Mes
ShaversReinigingsborstel
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Beardtrimmer series 5000Stroomadapter
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Stroomadapter
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
Mijn haar raakt verstopt in de Philips-tondeuse