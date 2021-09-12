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  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3525/15

4.1
| (490) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
Met de Hairclipper 3000 van Philips trimt u uw haar snel en gelijkmatig. Met de 13 lengte-instellingen, Trim-n-Flow-technologie en DualCut-technologie krijgt u snel een gelijkmatig resultaat.
Bekijk alle voordelen

Sneller trimmen zonder verstopt te raken

Een snelle en gelijkmatige trimbeurt

  • Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

  • 13 lengtestanden

  • 45 minuten draadloos gebruik/8 uur oplaadtijd

Profiteer van een langere levensduur van de batterij dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van DuraPower

Profiteer van een langere levensduur van de batterij dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van DuraPower

Een apparaat waarop u altijd kunt vertrouwen voor een geweldige look. De DuraPower-technologie beschermt de motor en batterij tegen overbelasting, waardoor de tondeuse langer meegaat.

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 23 mm

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 23 mm

Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 12 instellingen tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

490

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

12/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne en handzame tondeuse

Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.

Voordelen

Snel en precies.

Nadelen

Kan niet onder de douche.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

08/09/2021

Nederland

Nederland

Voor de prijs een prima tondeuse

Ik heb kort maar behoorlijk dik haar. Maar dat zal deze tondeuse er niet van weerhouden het toch kort te krijgen. Eens in de zoveel tijd lukt het niet naar de kapper te gaan en doet mijn vrouw mijn haar scheren. Aangezien het maar af en toe is, zie ik geen noodzaak in het kopen van een dure tondeuse. Deze tondeuse is zeer betaalbaar en heeft genoeg standen (alhoewel ik er maar 3 nodig heb). Het enige minput zou kunnen zijn dat het opladen redelijk lang duurt, maar dat is vooral als je het vergeten bent of spontaan wilt doen.

Voordelen

Prijs, Standen, Scheert goed, Goede prijs/kwaliteit

Nadelen

Opladen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse

08/09/2021

Nederland

Nederland

Werkt prima!

De tondeuse werkt prima. Het selecteren van de lengte is super eenvouding. De mesjes zijn scherp en werken zoals het hoort. Wat ook ideaal is, is dat de batterij super lang meegaat. Opladen hoef ik maar een keer in de maand te doen, terwijl ik de tondeuse écht super veel gebruik. Het design is mooi en ligt ook lekker in de hand. Kortom; een goed werkende tondeuse voor een schappelijke prijs.

Voordelen

Lange batterijduur

Nadelen

Handleiding is niet nodig, maar zou eenvoudiger kunnen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen