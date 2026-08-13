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Niet meer leverbaar
GC4621
Automatische uitschakeling
Dankzij de automatische uitschakelingsfunctie schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.
Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.
De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
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